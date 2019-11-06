Сидящий в американской тюрьме россиянин Константин Ярошенко уже едва может ходить

Едва завершилась эпопея с возвращением на Родину отбывавшей по надуманному поводу заключение в США россиянки Марии Бутиной, как на правозащитную повестку дня снова вышло имя другого американского «сидельца» Константина Ярошенко. Напомним, этого российского летчика схватили в 2010 году в Либерии сотрудники американских спецслужб и тайно вывезли в Штаты. Российскую сторону проинформировали лишь спустя несколько дней после похищения. Ярошенко обвинили в подготовке сговора по доставке наркотиков в США. Примечательно, что этот «сговор» придумали и разыграли сами американские агенты, втянув в него россиянина. В 2011 году в Нью-Йорке его осудили на 20 лет (!) заключения, с формулировкой: «за намерение совершить преступление». То есть, кому-то лишь показалось, что человек подумал, что собирается преступить закон, - и вот вам результат.

В прошлом месяце Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, первый адвокат Ярошенко Анна Браун и его нынешний защитник Алексей Тарасов, совместно с Минюстом России, направили коллективную апелляцию на решение американского суда. Уже третью по счету. Но и ее отклонили. А формулировка была такая: «Отказано в связи с тяжестью преступления». Заметьте, осудили человека «за НАМЕРЕНИЕ совершить преступление», а свободу ему не дают, приписав то, чего он делал.

Ярошенко воспринял это очень болезненно. Как сообщила «КП» его супруга Виктория, «Константин не мог в такое поверить».

Официально новое прошение о помиловании можно подавать не раньше чем через два года, но Москалькова сообщила, что в ближайшее время собирается вновь обратиться к американским властям.

Тем временем россиянина переводят из одной тюрьмы в другую, а состояние его здоровья становится все хуже и хуже. «У Константина развился артрит голени, и он уже с трудом передвигается», - рассказала «Комсомолке» супруга Виктория. Дают о себе знать и пытки, которым подвергли Ярошенко американцы в либерийской тюрьме.

- Константину выбили почти все зубы, и вот уже много лет российские дипломаты бьются за то, чтобы ему поставили зубные протезы - сказал «КП» адвокат Тарасов. - По закону, этим должна заниматься американская сторона, но поскольку это дорого и к тому же в самой тюрьме нет соответствующего специалиста, Ярошенко вынужден практически голодать - ему просто нечем жевать пищу.

- Теоретически, можно все устроить с зубами, - голос супруги летчика Виктории дрожит, когда она представляет, что приходится терпеть ее мужу, - но начальство тюрьмы не разрешает, потому что он русский. А русские в их понимании - плохие.

Впрочем, едой недовольны и остальные заключенные - они даже как-то объявили бойкот и перестали ходить в столовую. Администрация тюрьмы сочла, что это мятеж, и в его организации обвинила... Ярошенко. Мол, раз подал пример остальным, ты и есть зачинщик. Россиянина затаскали на допросы, закончилось тем, что Константин отказался говорить что-либо без адвоката. Кстати, настоящего организатора бунта вскоре выявили.

Но руководство тюрьмы затаило злобу на российского узника. Однажды, когда он умывался у раковины, кто-то подкрался сзади и нанес ему несколько сильных ударов по голове. Константин успел заметить двух убегающих людей в масках(!). То ли это были тюремные охранники, то ли подговоренные ими заключенные... Нападавших так и не нашли.

Считается, что тюрьма в штате Коннектикут, в которую Ярошенко перевели год назад из Нью-Джерси, чуток получше, чем предыдущая. Хотя об этой «улучшенности» судите сами: сотня заключенных делит одну большую камеру, в которой есть лишь четыре душевых кабинки и два (!) унитаза.

Впрочем, по словам адвоката Тарасова, даже в такой экстремальной обстановке Константин сохраняет спокойствие духа и веру в лучшее. Знаменитый русский характер проявился и здесь - сокамерники уважительно называют гражданского летчика «полковником».

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