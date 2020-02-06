2020-02-06T13:16:53+03:00
Общество

Мишустин считает, что штрафы в проекте нового КоАП непосильны для автомобилистов

Премьер сказал, что при формировании взысканий надо учитывать платежеспособность населения
Ася КУЗНЕЦОВА
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Михаил Мишустин считает, что власти не достигли такого роста зарплат населения, чтобы настолько увеличить штрафы для водителейМихаил Мишустин считает, что власти не достигли такого роста зарплат населения, чтобы настолько увеличить штрафы для водителейФото: REUTERS
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными для автомобилистов штрафы, предлагаемые новым проектом Кодекса об администратиных правонарушениях.

Председатель правительства добавил, что власти не достигли такого роста российских зарплат и подчеркнули, что такие меры нужно оценивать, учитывая платежеспособность россиян, "а не идти по самому простому пути, просто кратно увеличивая их размеры".

Напомним, что в новом КоАП предлагается увеличить сумму штрафа за превышение скорости до 5 тысяч рублей.

Ранее сайт kp.ru публиковал таблицу с основными изменениями между старой и новой версией Кодекса после того, его опубликовало Министерство Юстиции.

В проекте отменены некоторые статьи и увеличены отдельные штрафы. Новый КоАП должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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