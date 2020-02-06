Мишустин считает, что штрафы в проекте нового КоАП непосильны для автомобилистов
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными для автомобилистов штрафы, предлагаемые новым проектом Кодекса об администратиных правонарушениях.
Председатель правительства добавил, что власти не достигли такого роста российских зарплат и подчеркнули, что такие меры нужно оценивать, учитывая платежеспособность россиян, "а не идти по самому простому пути, просто кратно увеличивая их размеры".
Напомним, что в новом КоАП предлагается увеличить сумму штрафа за превышение скорости до 5 тысяч рублей.
Ранее сайт kp.ru публиковал таблицу с основными изменениями между старой и новой версией Кодекса после того, его опубликовало Министерство Юстиции.
В проекте отменены некоторые статьи и увеличены отдельные штрафы. Новый КоАП должен вступить в силу с 1 января 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU