Мишустин считает, что штрафы в проекте нового КоАП непосильны для автомобилистов

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:16:53+03:00

Михаил Мишустин считает, что власти не достигли такого роста зарплат населения, чтобы настолько увеличить штрафы для водителей Фото: REUTERS

Премьер сказал, что при формировании взысканий надо учитывать платежеспособность населения

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Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными для автомобилистов штрафы, предлагаемые новым проектом Кодекса об администратиных правонарушениях.

Председатель правительства добавил, что власти не достигли такого роста российских зарплат и подчеркнули, что такие меры нужно оценивать, учитывая платежеспособность россиян, "а не идти по самому простому пути, просто кратно увеличивая их размеры".

Напомним, что в новом КоАП предлагается увеличить сумму штрафа за превышение скорости до 5 тысяч рублей.

Ранее сайт kp.ru публиковал таблицу с основными изменениями между старой и новой версией Кодекса после того, его опубликовало Министерство Юстиции.

В проекте отменены некоторые статьи и увеличены отдельные штрафы. Новый КоАП должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU