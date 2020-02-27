Стали известны подробности задержания российской семьи в аэропорту Стамбула

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:55:12+03:00

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В Турции во время прохождения паспортного контроля были задержаны супруги из России Наталья Крылова и Дмитрий Кульгейко.

При проверке документов в базе была отображена информация, что в 2018 году супруги уже попадали в поле зрения силовиков и снова в аэропорту. Тогда им пришлось провести в участке почти сутки, доказывая что никаких запрещенных веществ у них с собой нет.

В дорожной сумке у Крыловой нашли лекарства «Имодиум» от расстройства кишечника, «Цитромон» от головной боли и обезболивающее «Найз». После вмешательства российского МИД и проведенных экспертиз россиян отпустили и принесли свои извинения.

Сами задержанные рассказывают, что после той истории бывали в Турции дважды в качестве туристов и никаких проблем не возникало. Почему эта история снова «всплыла» сейчас – не ясно.

Что будет с российскими туристами дальше пока не ясно. Наталья поделилась с ИА «НСН», что она находятся в полицейском участке и рядом с аэропортом Стамбула. Их разделили с супругом, но у женщины остался телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU