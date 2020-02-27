В США начали тестирование новой вакцины от коронавируса на людях

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:21:31+03:00

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Американцы заявили о новом этапе тестирования вакцины от коронавируса. После успешного лечения грызунов, а затем крупных животных, Remdesivir фармацевтической компании Gilead начнут испытывать на людях.

В США было пять кандидатных вакцин, но в национальном совете по торговле в Белом доме делали ставку именно на этот препарат.

Вакцина тестируется в медицинском центре Университета штата Небраска,- сообщают в CNN.

Участники в группе лечения США получат 200 мг ремдесивира внутривенно.

- Группа плацебо получит раствор, который напоминает ремдесивир, но содержит только неактивные ингредиенты,- сообщают в издании со ссылкой на исследователей.

В США 60 подтвержденных случаев коронавируса, из них около 40 - заражения, произошедшие на круизном корабле в Японии. Остальные - либо супруги инфицированных путешественников, либо вернувшиеся из Китая граждане и туристы. Но 27 февраля появился новый случай заражения - мужчина не принадлежит ни к одной из этих групп. Медики сейчас проверяют - вероятно это первый случай в США передачи вируса от человека к человеку.

ИСТОЧНИК KP.RU