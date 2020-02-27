27 Февр. 2020 2020-02-27T14:29:21+03:00

США отправили не менее 300 грузовиков с материалами и техникой на базы в Сирии Фото: REUTERS

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В последние несколько дней Вашингтон отправляет на северо-восток Сирии сотни грузовиков, заполненных стройматериалами и техникой для укрепления своих баз.

Как сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на источники, за минувшие два дня пограничный пункт «Аль-Валид» на иракско-сирийской границе пересекли по меньшей мере 300 американских грузовиков, которые направились в северо-восточные сирийские провинции Дейр-эз-Зор и Хасеке.

Часть строительных материалов доставили к нефтяному месторождению Аль-Омар, где американцы намерены создать укрепленную зону. Другие машины прибыли в район сирийского города Телль-Бирак в Хасеке: часть из них направилась на уже существующую американскую базу, другая часть - на территорию, где Штаты намерены создать новую.

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о полной победе над ИГИЛ* в Сирии и приказал вывести американские войска. Сообщалось, что на это потребуется примерно два - три месяца. В начале января военные Штатов покинули две базы в Сирии. Однако оказалось, что в планах Вашингтона строительство новых баз в САР, а также защита баз, которые находятся вблизи нефтяных месторождений

ИСТОЧНИК KP.RU