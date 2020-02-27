Росстат сообщил о замедлении годовой инфляции в России

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:50:24+03:00

Среднесуточный рост цен за 25 дней февраля 2020 года составил меньше 0,1%

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Годовая инфляция в России на 25 февраля 2020 года замедлилась до 2,3%. Об этом сообщил Росстат.

По данным ведомства, две недели до 25 февраля инфляция оставался на нулевом уровне, а среднесуточный рост цен за 25 дней текущего месяца составил 0,009% против 0,014% за аналогичный период пошлого года.

В Росстате также отметили, что с начала года потребительские цены выросли на 0,6%. По прогнозу Банка России, годовая инфляция, с учетом проводимой денежно-кредитной политики в I квартале текущего года составит около 2%, а на конец года Центробанк ожидает инфляцию на уровне от 3,5 до 4,0% и ее сохранение около отметки в 4% в дальнейшем.

Напомним, инфляция в России по итогам 2019 года составила 3%. По данным Росстата, продовольственные товары стали дороже на 2,6%.

Отметим, ранее пресс-служба Центробанка России сообщила, что вспышка коронавируса нового типа стала дополнительным фактором неопределённости для инфляции в России на ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU