В Госдуму внесен законопроект об использовании машин-беспилотников

27 Февр. 2020 2020-02-27T20:17:28+03:00

Пока на дорогах можно встретить только 91 чудо-автомобиль

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Госсовет республики Татарстан внес в Государственную думу законопроект об использовании беспилотных автомобилей. Речь идет о транспортных средствах, которые могут передвигаться без участия человека по российским дорогам общего пользования.

Примечательно, что с такой инициативой выступили именно политики Татарстана, там в экспериментальном режиме уже курсирует несколько десятков машин-беспилотников. Кстати, испытания умного транспорта будут проходить в 13 регионах России. Кроме столицы и Татарстана теперь в перечень добавили Московскую, Владимирскую, Самарскую, Нижегородскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Также новшество будут тестировать в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Краснодарском крае, Чувашии и Санкт-Петербурге. Проверять работу необычного транспорта предстоит на протяжении двух лет с 1 марта 2020 года.

Как сообщал сайт kp.ru, Москве и республике Татарстан подобные испытания проходят с декабря 2018 года.

- Транспортное средство должно оценивать свои возможности передвижения по маршруту, и в случае возникновения ситуации, с которой система не может справиться в связи с погодными и иными условиями, оно должно оповестить водителя о передаче ему управления или остановиться, - говорится в документе.

Напомним, что первое испытание беспилотного автомобиля провело в середине мая 2018 года Яндекс.Такси. Тестирование машины показало, что прототипы успешно справляются с задачами.

ИСТОЧНИК KP.RU