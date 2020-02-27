2020-02-27T20:17:28+03:00
Авто

В Госдуму внесен законопроект об использовании машин-беспилотников

Пока на дорогах можно встретить только 91 чудо-автомобиль
Юлия Кекова
Поделиться:
Комментарии: comments4
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Госсовет республики Татарстан внес в Государственную думу законопроект об использовании беспилотных автомобилей. Речь идет о транспортных средствах, которые могут передвигаться без участия человека по российским дорогам общего пользования.

Примечательно, что с такой инициативой выступили именно политики Татарстана, там в экспериментальном режиме уже курсирует несколько десятков машин-беспилотников. Кстати, испытания умного транспорта будут проходить в 13 регионах России. Кроме столицы и Татарстана теперь в перечень добавили Московскую, Владимирскую, Самарскую, Нижегородскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Также новшество будут тестировать в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Краснодарском крае, Чувашии и Санкт-Петербурге. Проверять работу необычного транспорта предстоит на протяжении двух лет с 1 марта 2020 года.

Как сообщал сайт kp.ru, Москве и республике Татарстан подобные испытания проходят с декабря 2018 года.

- Транспортное средство должно оценивать свои возможности передвижения по маршруту, и в случае возникновения ситуации, с которой система не может справиться в связи с погодными и иными условиями, оно должно оповестить водителя о передаче ему управления или остановиться, - говорится в документе.

Напомним, что первое испытание беспилотного автомобиля провело в середине мая 2018 года Яндекс.Такси. Тестирование машины показало, что прототипы успешно справляются с задачами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число жертв коронавируса в Италии достигло 17
Путин 5 марта обсудит с главами фракций поправки в Конституцию
Правительство выделило более 2,5 млрд рублей в помощь жителям Дальнего Востока, пострадавших от паводков в 2019 году
Генштаб России обеспокоен антироссийскими сценариями учений НАТО
Эксперты оценили потери в случае отмены НДФЛ для бедных
В Госдуму внесен законопроект об использовании машин-беспилотников
Власти китайского города заплатят $1,4 тысячи больным коронавирусом за обращение к врачу
Более 15 тысяч аварий в России произошло за прошлый год по вине пьяных водителей
Бывший посол Ирана в Ватикане умер от коронавируса
"Недобросовестным банкирам" могут запретить выезжать за границу
Немецкие депутаты подали жалобу на Меркель в прокуратуру из-за смерти Сулеймани
Google научился переводить с татарского
СК предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко
Российский кинорынок стал крупнейшим среди европейских стран
Россия поставила условие, при котором выплатит Грузии компенсацию в 10 млн евро по решению ЕСПЧ
Турецкие военные в Идлибе обстреливают позиции сирийской армии
Вице-президент Ирана инфицирована коронавирусом нового типа
Сдать анализы на коронавирус можно только по направлению врача
Росстат сообщил о замедлении годовой инфляции в России
В Правительстве России определили кураторов нацпроектов
Минкомсвязи: в списке бесплатных сайтов будут не только государственные
111-летний британец назван старейшим человеком в мире
Россия приостановит авиасообщение с Ираном с 28 февраля
Пять российских моряков освободили из-под ареста в Дании
Мария Захарова: Россиян среди заболевших коронавирусом в Италии нет