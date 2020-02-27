2020-02-27T23:04:04+03:00
Экономика

Российский рынок акций обвалился максимально за два года

Торги закрылись снижением на 3,4-5% на фоне рисков распространения коронавируса
Ася КУЗНЕЦОВА
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Новый коронавирус спровоцировал обвал фондовых биржНовый коронавирус спровоцировал обвал фондовых биржФото: REUTERS
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Рынок российских акций закрылся рекордным с апреля 2018 года снижением на 3,4-5%. Обвал случился на фоне рисков распространения коронавируса. Два года назад такое падение было обусловлено введением санкций США, сообщает Московская биржа.

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов 27 февраля снизился до 2915,84 пункта на 3,37%, а индекс РТС 1386,2 пункта на 5,13%.

В апреле 2018 года Штаты ввели санкции против 7 предпринимателей из России, 14 их компаний и 17 государственных деятелей. 9 апреля рынок акций ответил на это резким снижением. К закрытию торгов индекс Мосбиржи упал на 8,34%, а индекс РТС - на 11,44%.

- Более сильное падение российских индексов произошло 9 апреля 2018 года из-за объявления американских санкций. Сейчас мы наблюдаем бегство инвесторов из рисковых активов на фоне угрозы распространения коронавируса по всем регионам, что способно привести к глобальной рецессии", - приводит РИА Новости слова Дмитрия Бабина из "БКС Брокер".

ИСТОЧНИК KP.RU

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