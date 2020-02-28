2020-02-28T05:00:39+03:00
Политика

Число погибших турецких военных в Идлибе выросло до 33

Около 35 получили ранения
Мария ИГНАТЬЕВА
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Число погибших турецких военных в Идлибе выросло до 33Число погибших турецких военных в Идлибе выросло до 33Фото: REUTERS
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В Турции уточнили число погибших военных в сирийской провинции Идлиб. По псоледним данным при авиаударе погибли 33 человека, еще 36 солдат получили серьезные ранения.

- Число погибших военных возросло до 33. Жизни остальным раненным солдатам ничего не угрожает", - цитирует губернатора приграничной с сирией провинции Хатай Рахми Догана телеканал TRT.

Агенство Anadolu сообщает, представитель правящей партии Турции обещал, что ответственные за гибель турецких солдат в Сирии и их союзники заплатят самую высокую цену.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о 22 погибших военнослужащих в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб. Турция в ответ на гибель своих солдат нанесла удары по сирийской армии. В администрации президента пообещали, что атаки будут "многократными".

ИСТОЧНИК KP.RU

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