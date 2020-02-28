Турция в ответ на гибель 22 своих военных наносит удары по сирийской армии
Турецкие военнослужащие наносят ответный удар по сирийской армии, таким образом отвечая на гибель 22 своих солдат в Идлибе. Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун уточнил, что атаки носят воздушный и наземный характер.
- Наша армия использует авиацию и наземные силы для обстрела целей сирийской армии", - сказал Алтун.
Он также добавил, что ответ на гибель 22 их солдат будет "многократным". Более того, Турция призвала мировое сообщество и участников астанинского процесса взять на себя ответственность, чтобы остановить "преступления против человечества, совершаемые сирийским режимом".
- Наша деятельность в Сирии продолжится, пока мы не переломаем руки тех, кто тянется к нашему флагу, - добавил Алтун.
Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что в Идлибе при авиаударе погибли 22 военнослужащих турецкой армии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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