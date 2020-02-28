28 Февр. 2020 2020-02-28T02:11:30+03:00

В Турции сообщили о 22 погибших военных при авиаударе в Идлибе Фото: REUTERS

Несколько человек получили серьезные ранения

Изменить размер текста: A A

В Турции 22 военнослужащих погибли в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб. С таким заявлением выступил Рахми Доган, губернатор провинции Хатай, граничащей с Сирией.

- Несколько человек получили тяжелые ранения. Они были доставлены в Турцию, их лечение продолжается, - сообщил Рахми Доган в эфире телеканала NTV.

Губернатор турецкой провинции подчеркнул, что удар нанесла сирийская авиация. В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана было созвано совещание по поводу произошедшего. На нем присутствовали главы силовых ведомств и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Отмечается, что глава МИД провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Идлибе при авиаударе по наблюдательному пункту ВС Турции погибли 13 военных.

ИСТОЧНИК KP.RU