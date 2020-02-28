2020-02-28T02:11:30+03:00
В мире

В Турции сообщили о 22 погибших военных при авиаударе в Идлибе

Несколько человек получили серьезные ранения
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
В Турции сообщили о 22 погибших военных при авиаударе в ИдлибеВ Турции сообщили о 22 погибших военных при авиаударе в ИдлибеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Турции 22 военнослужащих погибли в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб. С таким заявлением выступил Рахми Доган, губернатор провинции Хатай, граничащей с Сирией.

- Несколько человек получили тяжелые ранения. Они были доставлены в Турцию, их лечение продолжается, - сообщил Рахми Доган в эфире телеканала NTV.

Губернатор турецкой провинции подчеркнул, что удар нанесла сирийская авиация. В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана было созвано совещание по поводу произошедшего. На нем присутствовали главы силовых ведомств и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Отмечается, что глава МИД провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Идлибе при авиаударе по наблюдательному пункту ВС Турции погибли 13 военных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Турция в ответ на гибель 22 своих военных наносит удары по сирийской армии
В Турции сообщили о 22 погибших военных при авиаударе в Идлибе
Биатлонист из Норвегии оттолкнул белорусского спортсмена на соревнованиях и остался безнаказанным
Российское посольство отреагировало на письмо украинского коллеги в Берлине о голодоморе
Facebook отменил ежегодную конференцию разработчиков из-за коронавируса
Российские ученые направят в ООН жалобу на спутниковую систему Илона Маска
При сходе с рельсов пассажирского поезда в Египте пострадали 36 человек
ВОЗ одобрила агрессивный подход к коронавирусу России
Российский рынок акций обвалился максимально за два года
Во Франции сообщили о 20 новых случаях заражения коронавирусом
ПВО Сирии сбили турецкий беспилотник в идлибской зоне
В Винницкой области радикалы в масках с дымовыми шашками попытались захватить горсовет
Мальчик из детского дома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке
Число жертв коронавируса в Италии достигло 17
Путин 5 марта обсудит с главами фракций поправки в Конституцию
Правительство выделило более 2,5 млрд рублей в помощь жителям Дальнего Востока, пострадавших от паводков в 2019 году
Генштаб России обеспокоен антироссийскими сценариями учений НАТО
Эксперты оценили потери в случае отмены НДФЛ для бедных