Синоптики предупредили об аномальной погоде в начале марта

28 Февр. 2020 2020-02-28T06:31:13+03:00

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Синоптики рассказали, что в России в начале марта ожидается аномальная погода. Специалисты отмечают, в столичном регионе, в арктической зоне Урала и Западной Сибири, а также в Норильске температура воздуха будет выше нормы.

- Все, что к югу от Москвы, то есть Центральный федеральный округ, такие области, как Тульская, Калужская, Рязанская и дальше центрально-черноземные зоны: Курская, Орловская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская, - здесь температура будет превышать на семь-десять градусов климатическую норму, - рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в интервью для РИА Новости.

Специалист также отметил, что в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях,столбик термометра будет показывать выше нормы примерно на 5-6 градусов. В Московской области в первые дни весны и вовсе не ожидается отрицательная температура.

ИСТОЧНИК KP.RU