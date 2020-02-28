2020-02-28T06:31:13+03:00
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в начале марта

Первые весенние дни порадует жителей Москвы теплой погодой
Мария ИГНАТЬЕВА
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Синоптики предупредили об аномальной погоде в начале мартаСиноптики предупредили об аномальной погоде в начале мартаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Синоптики рассказали, что в России в начале марта ожидается аномальная погода. Специалисты отмечают, в столичном регионе, в арктической зоне Урала и Западной Сибири, а также в Норильске температура воздуха будет выше нормы.

- Все, что к югу от Москвы, то есть Центральный федеральный округ, такие области, как Тульская, Калужская, Рязанская и дальше центрально-черноземные зоны: Курская, Орловская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская, - здесь температура будет превышать на семь-десять градусов климатическую норму, - рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в интервью для РИА Новости.

Специалист также отметил, что в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях,столбик термометра будет показывать выше нормы примерно на 5-6 градусов. В Московской области в первые дни весны и вовсе не ожидается отрицательная температура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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