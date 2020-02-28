Два российских фрегата с ракетами «Калибр» идут к берегам Сирии

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:03:50+03:00

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Два фрегата Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», оснащенные высокоточным ракетным комплексом «Калибр-НК», проходят турецкие проливы в направлении Средиземного моря и направляются к берегам Сирии.

«Одновременно два фрегата Черноморского флота (ЧФ) начали прохождение турецких проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря», - сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев.

Он пояснил, что корабли Черноморского флота совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота в Средиземном море. Рулев сообщил, что в ходе перехода экипаж выполнили комплекс боевых учений в полигонах боевой подготовки флота в Черном море.

Напомним, в декабре прошлого года задачи в Средиземном море выполнял третий фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен», также оснащённый крылатыми ракетами калибр. Отметим, что «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» неоднократно участвовали в российской операции против боевиков у берегов Сирии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763508" frameborder="0"></iframe> Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море.Они совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону

ИСТОЧНИК KP.RU