Два российских фрегата с ракетами «Калибр» идут к берегам Сирии
Два фрегата Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», оснащенные высокоточным ракетным комплексом «Калибр-НК», проходят турецкие проливы в направлении Средиземного моря и направляются к берегам Сирии.
«Одновременно два фрегата Черноморского флота (ЧФ) начали прохождение турецких проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря», - сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев.
Он пояснил, что корабли Черноморского флота совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота в Средиземном море. Рулев сообщил, что в ходе перехода экипаж выполнили комплекс боевых учений в полигонах боевой подготовки флота в Черном море.
Напомним, в декабре прошлого года задачи в Средиземном море выполнял третий фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен», также оснащённый крылатыми ракетами калибр. Отметим, что «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» неоднократно участвовали в российской операции против боевиков у берегов Сирии.
Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море.Они совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону
ИСТОЧНИК KP.RU