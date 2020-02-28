Президента Монголии отправили на карантин из-за коронавируса

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:07:44+03:00

Вместе с сопровождающей делегацией он накануне вернулся из Китая

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Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга помещен на 14-дневный карантин. Причиной стало возвращение ночью 27 февраля из Китая, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа.

Вместе с главой государства во вторую министерскую больницу в районе Баянзурх врачи поместили глав МИДа и ГУЧС (главное управление по ЧС). Все остальные сопровождающие определены в санаторий в Жаргаланте, сообщает портал Central Asia.

Напомним, вспышка вируса в Поднебесной началась в середине декабря прошлого года. Власти Китая своевременно сообщили о заболевании, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19. Ученые предполагают, что распространить заразу могли летучие мыши, с "мокрого" рынка в Ухане в провинции Хубэй.

Инфекция быстро распространилась среди китайцев, а позже завоевала практически весь мир. По данным на утро 28 февраля число заболевших достигло 83 368 (+1 219 за сутки), умерли 2 858 (+ 57) человек, выздоровели 36 486 (+ 3 626).

А тем временем в России с четверга, 27 февраля, туроператорам запретили продавать путевки в четыре страны: Китай, Италию, Южную Корею, Иран.

ИСТОЧНИК KP.RU