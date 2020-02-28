2020-02-28T17:18:41+03:00
Политика

"Идет откровенное терроризирование экономики": Захар Прилепин высказался о коронавирусе

Российский писатель в интервью "Комсомольской правде" заявил, что в ситуации с распространением нового заболевания замешаны интересы "определенных сил"
Диана КАДИЕкатерина БЕЛОКОНОВА
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Писатель Захар ПрилепинПисатель Захар ПрилепинФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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Российский писатель Захар Прилепин в интервью "Комсомольской правде" заявил, что появившийся в Китае коронавирус, вероятнее всего, имеет экономическую подоплеку.

"Мы не все отслеживаем, что в мире творится, но у нас там 60% авиаперевозок торгово-грузовых уже встали, некоторые страны просто экономики теряют. Явно есть самый серьезный комплекс интересов определенных сил, которые на это заточено. Может быть, идет проверка готовности целых держав, отдельных континентов, стран и экономик, а, может быть, идет просто откровенное терроризирование, в том числе, китайской экономики, но и не только китайской", - сказал публицист.

Он подчеркнул, что сейчас в рамках распространения опасного заболевания много чего происходит, в том числе разорение ряда фирмы, компаний и организаций. И это не считая человеческих жертв.

"Вот тысяча человек там умерла вроде бы, да, а последствия экономические коснутся десятков миллионов людей, с их работами, с их семьями, с их детьми, со всем остальным. А потом коронавирус куда-нибудь исчезнет, я так предполагаю", - заключил Прилепин.

Сайт kp.ru писал, что ранее писатель высказался также о поправках к Конституции РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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