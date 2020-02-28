2020-02-28T16:09:35+03:00
В мире

Шпиц на карантине: У собаки впервые заподозрили "китайский коронавирус"

Есть вероятность, что пес заразился от хозяйки. Но ветеринары продолжают изучать этот случай
Юлия Кекова
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Померанского шпица поместили в специальный карантинный центр для животныхПомеранского шпица поместили в специальный карантинный центр для животныхФото: Shutterstock
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В Гонконге выявлен первый случай возможного заражения коронавирусом COVID-19 домашнего пса. Померанского шпица поместили в специальный карантинный центр для животных. Там ему предстоит провести 14 дней.

Примечательно, что анализы собаки показали наличие в его организме коронавируса нового типа, но в незначительном количестве. При этом специалисты не выявили у животного симптомы заболевания. Могла ли владелица собаки Ивонн Чоу Хау Йи, зараженная коронавирусом, передать его своему питомцу, выясняют специалисты и ветеринары, уточняет местный портал Dimsum Daily.

- В настоящее время Департамент не располагает [неопровержимыми] свидетельствами того, что животные могут быть инфицированы вирусом COVID-19 или являться его источником для людей, - подчеркивает Департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы местного правительства. Пока собака является единственной, находящейся на карантине.

Ветеринары наблюдают за состоянием пса, чтобы подтвердить, действительно ли имел место факт заражения.

Пресс-секретарь ведомства напомнил владельцам домашних животных о необходимости соблюдать правила личной гигиены и тщательно мыть руки с мылом или спиртовым дезинфицирующим средством после контакта с животными. Владельцы домашних животных должны носить маски, выходя на улицу.

Напомним, что власти Китая в конце декабря прошлого года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке коронавируса. Болезнь начала быстро распространяться не только среди населения Поднебесной, но и по всему миру. Согласно последним данным, заболевший в Азербайджане коронавирусом пациент является гражданином России. Известно, что мужчина следовал из Ирана. Кроме того, из-за большого спроса на медицинские маски цены на них взлетели в Италии на 1700%.

В Китае люди сходили с ума от страха заразиться и выбрасывали на помойку вполне здоровых животных. Более изобретательные упаковывают их маски так, что бедное животное испытывало сильный стресс. Мир был убежден, COVID-19 могут болеть кошки, но не собаки. Более того, считалось, что собакам от кошек заболевание не передается.

А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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