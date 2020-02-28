2020-02-28T18:09:42+03:00
Происшествия

В Лос-Анджелесе мужчина угнал катафалк с трупом и устроил гонки с полицией

Лихач попал в ДТП и сбежал [видео]
Юлия Кекова
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полиция в Лос-Анджелесе устроила погоню, достойную голливудской трагикомедии. Местный житель угнал катафалк с трупом. Автомобиль марки Lincoln Navigator он обнаружил у греческой православной церкви в Пасадене. Джеймс Хуарес позаимствовал машину - и его не смутило, что в салоне находился гроб с телом умершего.

Шериф через соцсети призвал угонщика принять правильное решение и вернуть катафалк. Однако на оживленной скоростной трассе злоумышленник устроил настоящие гонки с полицейскими. Не справившись с управлением, мужчина попал в аварию, оставил машину и подался в бега. Случайный очевидец, заметив брошенный автомобиль, сообщил точные координаты происшествия сотрудникам полиции, пишет агентство АР.

Правоохранители уточняют, что в результате аварии гроб и тело не пострадали. Также они принесли семье умершего свои соболезнования.

Сбегать с места аварий любят не только в США, но и в России. Так, в Иркутске в бега пустился водитель «Мерседеса». Он насмерть сбил школьника на пешеходном переходе. Погибший 17-летний парень шел на пробный ЕГЭ по русскому языку.

Житель Лос-Анджелеса угнал катафалк и устроил гонки с полицейскими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Лос-Анджелесе мужчина угнал катафалк с трупом и устроил гонки с полицией
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