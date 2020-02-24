2020-02-24T17:10:10+03:00
В мире

Военные Украины провели учебные стрельбы в Азовском море

Несмотря на шторм, экипажи поразили все цели
Ася КУЗНЕЦОВА
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Украинские малые бронекатера "Кременчуг" и "Лубны" провели учебные артиллерийские стрельбы вместе с кораблем специального обеспечения "Оникс" в Азовском мореУкраинские малые бронекатера "Кременчуг" и "Лубны" провели учебные артиллерийские стрельбы вместе с кораблем специального обеспечения "Оникс" в Азовском мореФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украинские малые бронекатера "Кременчуг" и "Лубны" провели учебные артиллерийские стрельбы вместе с кораблем специального обеспечения "Оникс" в Азовском море. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

- Малые бронированные артиллерийские катера "Кременчуг" и "Лубны" совместно с кораблем специального обеспечения "Оникс" из состава морской охраны государственной пограничной службы Украины отработали совместный выход в море и учебные артиллерийские стрельбы, - сказано в заявлении.

В Пресс-службе также рассказали, что погодные условия в Азовском море препятствовали проведению стрельб, был шторм, однако экипажи поразили все цели и выполнили свою задачу на "отлично".

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Грузия и Украина пожаловались на Россию в Международную морскую организацию, указав на то, что российские корабли мешают поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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