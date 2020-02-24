Военные Украины провели учебные стрельбы в Азовском море
Украинские малые бронекатера "Кременчуг" и "Лубны" провели учебные артиллерийские стрельбы вместе с кораблем специального обеспечения "Оникс" в Азовском море. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.
- Малые бронированные артиллерийские катера "Кременчуг" и "Лубны" совместно с кораблем специального обеспечения "Оникс" из состава морской охраны государственной пограничной службы Украины отработали совместный выход в море и учебные артиллерийские стрельбы, - сказано в заявлении.
В Пресс-службе также рассказали, что погодные условия в Азовском море препятствовали проведению стрельб, был шторм, однако экипажи поразили все цели и выполнили свою задачу на "отлично".
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Грузия и Украина пожаловались на Россию в Международную морскую организацию, указав на то, что российские корабли мешают поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях.
ИСТОЧНИК KP.RU