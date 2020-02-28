Коронавирус может передаваться от матери к ребенку во время беременности
Китайские ученые выяснили, что новый тип коронавируса может передаваться от матери к ребенку во время беременности. Открытие сделали исследователи из Объединенного медицинского колледжа Пекина и Университета Фудань.
Оказалось, что инфекция может попасть внутрь плода через молекулы белка ACE2. Именно эти рецепторы, которые в больших количествах присутствуют в плаценте и в клетках будущих легких зародыша, коронавирус атакует активнее всего. Плод особенно уязвим на первых стадиях развития.
Чтобы выяснить это, ученым нужно было проанализировать то, насколько активно разные типы клеток плаценты и органов матери "считывают" ген ACE2. Также исследователи следили за изменениями концентрации этих рецепторов в еще несформировавшихся легких, почках и сердце.
Согласно данным статьи, опубликованной в электронной научной библиотеке bioRxiv, даже если мать заражена коронавирусом, это еще не значит, что ее ребенок родится с таким же заболеванием, но учитывать такую вероятность необходимо.
Сайт kp.ru писал, что ранее Роспотребнадзор рассказал о том, какие меры стоит принять в случае появления у человека первых признаков ОРВИ, которые свойственны и для новой инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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