2020-02-28T19:29:57+03:00
Наука

Коронавирус может передаваться от матери к ребенку во время беременности

Однако это не значит, что младенец обязательно заразится
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ученые продолжают изучать коронавирусУченые продолжают изучать коронавирусФото: REUTERS
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Китайские ученые выяснили, что новый тип коронавируса может передаваться от матери к ребенку во время беременности. Открытие сделали исследователи из Объединенного медицинского колледжа Пекина и Университета Фудань.

Оказалось, что инфекция может попасть внутрь плода через молекулы белка ACE2. Именно эти рецепторы, которые в больших количествах присутствуют в плаценте и в клетках будущих легких зародыша, коронавирус атакует активнее всего. Плод особенно уязвим на первых стадиях развития.

Чтобы выяснить это, ученым нужно было проанализировать то, насколько активно разные типы клеток плаценты и органов матери "считывают" ген ACE2. Также исследователи следили за изменениями концентрации этих рецепторов в еще несформировавшихся легких, почках и сердце.

Согласно данным статьи, опубликованной в электронной научной библиотеке bioRxiv, даже если мать заражена коронавирусом, это еще не значит, что ее ребенок родится с таким же заболеванием, но учитывать такую вероятность необходимо.

Сайт kp.ru писал, что ранее Роспотребнадзор рассказал о том, какие меры стоит принять в случае появления у человека первых признаков ОРВИ, которые свойственны и для новой инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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