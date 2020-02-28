Коронавирус может передаваться от матери к ребенку во время беременности

28 Февр. 2020 2020-02-28T19:29:57+03:00

Однако это не значит, что младенец обязательно заразится

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Китайские ученые выяснили, что новый тип коронавируса может передаваться от матери к ребенку во время беременности. Открытие сделали исследователи из Объединенного медицинского колледжа Пекина и Университета Фудань.

Оказалось, что инфекция может попасть внутрь плода через молекулы белка ACE2. Именно эти рецепторы, которые в больших количествах присутствуют в плаценте и в клетках будущих легких зародыша, коронавирус атакует активнее всего. Плод особенно уязвим на первых стадиях развития.

Чтобы выяснить это, ученым нужно было проанализировать то, насколько активно разные типы клеток плаценты и органов матери "считывают" ген ACE2. Также исследователи следили за изменениями концентрации этих рецепторов в еще несформировавшихся легких, почках и сердце.

Согласно данным статьи, опубликованной в электронной научной библиотеке bioRxiv, даже если мать заражена коронавирусом, это еще не значит, что ее ребенок родится с таким же заболеванием, но учитывать такую вероятность необходимо.

Сайт kp.ru писал, что ранее Роспотребнадзор рассказал о том, какие меры стоит принять в случае появления у человека первых признаков ОРВИ, которые свойственны и для новой инфекции.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

ИСТОЧНИК KP.RU