Украинский МИД выразил надежду, что Трамп присоединится к "нормандской четверке"

28 Февр. 2020 2020-02-28T23:30:45+03:00

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Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что надеется на присоединение президента США Дональда Трампа к переговорам, которые проходят в "нормандском формате" между Россией, Германией, Францией и Украиной.

- Нам, кроме Германии и Франции, нужны еще несколько лидеров. Я был бы счастлив, если бы Дональд Трамп сел за стол переговоров, - сказал Пристайко в интервью, которое транслировалось в эфире телеканала "Украина-24".

Напомним, как писал сайт kp.ru последний раз лидеры четырех стран в "нормандском формате" встречались в декабре прошлого года. За стол переговоров они сели в Париже. Прежде чем главы государств вышли к прессе после переговоров прошло девять часов. Президент России Владимир Путин ответил на вопросы о ситуации с ВАДА, убийством в Берлине и о цене на газ для Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU