Украинский МИД выразил надежду, что Трамп присоединится к "нормандской четверке"
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что надеется на присоединение президента США Дональда Трампа к переговорам, которые проходят в "нормандском формате" между Россией, Германией, Францией и Украиной.
- Нам, кроме Германии и Франции, нужны еще несколько лидеров. Я был бы счастлив, если бы Дональд Трамп сел за стол переговоров, - сказал Пристайко в интервью, которое транслировалось в эфире телеканала "Украина-24".
Напомним, как писал сайт kp.ru последний раз лидеры четырех стран в "нормандском формате" встречались в декабре прошлого года. За стол переговоров они сели в Париже. Прежде чем главы государств вышли к прессе после переговоров прошло девять часов. Президент России Владимир Путин ответил на вопросы о ситуации с ВАДА, убийством в Берлине и о цене на газ для Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»