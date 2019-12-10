Участники саммита в Париже выступили за внесение изменений в Конституцию Украины

СЕГОДНЯ 01:41 2019-12-10T02:01:57+03:00

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Участники саммита "нормандской четверки" договорились о немедленных мерах по стабилизации ситуации в зоне конфликта на востоке Украины. По итогам переговоров лидеры приняли совместное коммюнике.

Стороны также выступили за внесение изменений в украинскую конституцию на основе формулы Штайнмайера, предполагающие закрепление в основном законе особого статуса Донбасса. Кроме того, была достигнута договоренность о расширении мандата ОБСЕ в зоне конфликта, о прекращении огня и разведении войск до конца года. Большое внимание в ходе консультаций уделялось вопросу обмена пленными по формуле "всех на всех", как это предполагается "минскими соглашениями". Лидеры "четверки" ожидают, что такой обмен также состоится до конца года.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что новая встреча в "нормандском" формате состоится в течение 4 месяцев.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько часов назад в Париже начался саммит «нормандской четверки». До официальной встречи главы стран провели серию двухсторонних переговоров. В том числе, на полях саммита впервые встретились президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU