"Мы сами сделаем, что нужно": Эрдоган предложил Путину оставить Турцию "один на один" с Дамаском
Турецкий лидер подчеркнул, что"сирийский вопрос — это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы"
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что попросил российского президента Владимира Путина не вмешиваться в конфликт турецких войск и сирийской правительственной армии.
- Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем, что нужно, - подчеркнул Эрдоган.
По словам политика, "сирийский вопрос-это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы".
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ИСТОЧНИК KP.RU