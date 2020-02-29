"Мы сами сделаем, что нужно": Эрдоган предложил Путину оставить Турцию "один на один" с Дамаском

29 Февр. 2020 2020-02-29T12:52:07+03:00

Турецкий лидер подчеркнул, что"сирийский вопрос — это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы"

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что попросил российского президента Владимира Путина не вмешиваться в конфликт турецких войск и сирийской правительственной армии.

- Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем, что нужно, - подчеркнул Эрдоган.

По словам политика, "сирийский вопрос-это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы".

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ИСТОЧНИК KP.RU