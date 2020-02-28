2020-02-28T20:14:38+03:00
В мире

Коронавирус в Риме убивает туризм, а прокуратура обещает наказать тех, кто «шакалит»

Наша соотечественница рассказывает, что происходит сейчас в итальянской столице [видео]
Екатерина САНКИНА
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Вспышка коронавирусной инфекции в Италии не могла не сказаться на экономике страны.Вспышка коронавирусной инфекции в Италии не могла не сказаться на экономике страны.Фото: REUTERS
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В сегодняшней ситуации у меня появляется легкое дежавю, мелькает в сознании жизнь не мною прожитая. Столько раз рассказывала приезжающим друзьям об эпидемиях, выкашивающих Вечный город, что происходящее сегодня мне кажется сюрреальностью.

Паники, в которой подпрыгнули все в первые дни, сегодня у населения нет. Опустевшие полки магазинов на севере — обыкновенная предусмотрительность и домовитость итальянцев. Вот этим мы с ними похожи — надеемся на самих себя. Сказали меньше перемещаться и мыть руки, стерилизовать все, на чем можно притащить вирус — значит будут побольше дома сидеть и ходить с дезинфектором в сумке. Поэтому в центральной и южной Италии смели с полок только спирт - пищевой и технический, и пока не ходят друг к другу в гости — прям все как у нас.

Миланский таксист наносит дезинфицирующий состав на руки. Фото: REUTERS

Миланский таксист наносит дезинфицирующий состав на руки.Фото: REUTERS

Цифра заболевших в Италии уползла к 650, из них увы 17 умерло, 45 выздоровело, 248 в больнице, 56 в реанимации и 284 дома болеют. Умирают в основном люди старше 65 и имевшие до этого другие проблемы со здоровьем. Все очень переживают за маленьких пациентов — детей от 8 до 12 лет.

Выхожу из дома и встречаю свою старенькую соседку, такую оптимистку еще поискать надо. Спрашиваю, почему без маски, ведь 88 лет в зоне большого риска. Отшучивается, что за все годы так пропиталась всякими моющими средствами, что вирусы ее сами боятся. Маски я видела - в центре на туристах. Штук 5-7 за 2 часа нахождения на главных улицах города. Вот то, что коронавирус точно убивает — так это туризм. Конечно, сейчас низкий сезон, но народ в основном резко отменил все свои поездки. Об этом попросило само правительство Италии. Чтоб не растаскивать возможную заразу по стране и миру. Несколько случаев заражения от приехавших с севера страны уже произошло на юге. Поэтому государство стало обращаться строже: отменили выставки в ближайший месяц, в том числе и знаменитый миланский мебельный салон пройдет в июне, а крупная продуктовая выставка Типичита в регионе Марке переехала на конец апреля.

Обработка кнопок в вагоне общественного транспорта в Риме. Фото: REUTERS

Обработка кнопок в вагоне общественного транспорта в Риме.Фото: REUTERS

Самих же путешественников из красных (цвет максимальной опасности) регионов севера, прибывших на юг, заставили регистрироваться в местных отделениях минздрава. В Риме идет сезон скидок, но и итальянцев и иностранцев на улицах в разы меньше обычного. Продавцы в магазинах скучают. Но не только въездной туризм в Италии подкосил вирус. После того, как заразились от итальянцев в других странах, туристы с итальянским паспортом оказались нон грата: Франция просит закрыть трассы для автомобилей из красных регионов, Австрия сразу после объявления карантина остановила поезд и держала людей в темноте несколько часов, Великобритания требует карантин для итальянцев. Запретили въезд итальянцам Израиль, Маврикий, Бахрейн, Саудовская Аравия, Сальвадор, Туркменистан, Кувейт, Сейшельские острова, Кабо-Верде.

Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

Негодование итальянцев вызвала одна из африканских стран, завернувшая туристов с Апеннин. «Мы от вас принимаем и больных и голодных, кормим-поим-лечим, а Вы нас с нашими деньгами не пускаете только из-за одного подозрения», - пишут итальянцы в соцсетях.

У входа в музеи Ватикана непривычно малолюдно. Фото: Екатерина САНКИНА

У входа в музеи Ватикана непривычно малолюдно.Фото: Екатерина САНКИНА

Кое-кто решил в Италии на интернет-продажах сделать себе капитал и задрал цены на медицинские маски и дезинфектанты. Цена на маски взлетела у некоторых дельцов на 1700%, а маленький пузырек гарантирующий чистоту рук подорожал до 30 евро. Такими «предприимчивыми людьми» займется итальянская прокуратура. Уже открыто несколько дел на «шакалящих». Кстати, этот термин — шакальство, вполне официально используется в новостях итальянскими СМИ. Думаю, что нам тоже стоит ввести в официальный оборот этот термин, для ясного обозначения содеянного некоторыми гражданами.

Улицы Рима во время пандемии коронавируса.Екатерина САНКИНА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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