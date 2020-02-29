2020-02-29T17:54:31+03:00
В мире

Россиянин провёл два часа под снежной лавиной в Болгарии

Другой горнолыжник смог увернуться и вызвать спасателей
Михаил Харитонов
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Двое москвичей попали под снежную лавину в районе популярного горнолыжного курорта Банско в БолгарииДвое москвичей попали под снежную лавину в районе популярного горнолыжного курорта Банско в БолгарииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Двое москвичей попали под снежную лавину в районе популярного горнолыжного курорта Банско в Болгарии, сообщает болгарское издание «24 часа». Сигнал о происшествии поступил в субботу утром из местности Ечмиште. Снежный вал в Пиринских горах прошелся по склону, где не было оборудованных трасс, на «диком» спуске. Трагедии удалось избежать лишь чудом — один из наших горнолыжников смог увернуться от лавины и сразу же связаться с местной горноспасательной службой.

Четверо спасателей немедленно вышли на поиск второго туриста. Вслед за ними стартовали еще шестеро со специально обученными собаками. Через полчаса после поступления сигнала первая группа уже прибыла на место и быстро определила район поисков. Ориентируясь на потерянную россиянином лыжу, спасатели смогли выкопать его из снежного плена. Лыжник был в шоке, с трудом подбирал слова, но главное, жив и даже без заметных повреждений.

Всего наш соотечественник, имя которого не сообщают, провел в «белой ловушке» порядка двух часов. По словам спасателей, только случайное отверстие в снежной массе позволило «пленнику» дышать и дождаться помощи. Такое, в их практике, происходит, к сожалению, крайне редко. Спасатели напомнили, что горы не прощают легкомысленного отношения к ним, призвали следить за сообщениями о лавинной опасности и не сходить с размеченных трасс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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