Трамп: США готовы помочь Ирану в борьбе с коронавирусом
Соединенные Штаты готовы помочь Ирану помощь в борьбе с распространением «китайского» коронавируса COVID-19, если Тегеран обратится с такой просьбой к Вашингтону. Об этом на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии в субботу, 29 февраля, заявил президент США Дональд Трамп.
«Если мы можем помочь иранцам с этой проблемой, мы, безусловно, готовы сделать это. Все, что от них требуется, – это попросить», - приводит слова американского лидера ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, на фоне обострившейся в Иране ситуации с коронавирусом Турция и Афганистан объявили, что закрывают свои границы с этой страной, а Ирак решил закрыть один из пограничных КПП. Россия приостановила авиасообщение с Ираном с 28 февраля.
Между тем, в самих США зафиксирована первая смерть от пневмонии нового типа, после чего губернатор штата Вашингтон объявил режим чрезвычайного положения во всех округах региона.
Карта распространения коронавируса
Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»