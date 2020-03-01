Трамп: США готовы помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

1 Март 2020 2020-03-01T04:11:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Соединенные Штаты готовы помочь Ирану помощь в борьбе с распространением «китайского» коронавируса COVID-19, если Тегеран обратится с такой просьбой к Вашингтону. Об этом на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии в субботу, 29 февраля, заявил президент США Дональд Трамп.

«Если мы можем помочь иранцам с этой проблемой, мы, безусловно, готовы сделать это. Все, что от них требуется, – это попросить», - приводит слова американского лидера ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на фоне обострившейся в Иране ситуации с коронавирусом Турция и Афганистан объявили, что закрывают свои границы с этой страной, а Ирак решил закрыть один из пограничных КПП. Россия приостановила авиасообщение с Ираном с 28 февраля.

Между тем, в самих США зафиксирована первая смерть от пневмонии нового типа, после чего губернатор штата Вашингтон объявил режим чрезвычайного положения во всех округах региона.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ИСТОЧНИК KP.RU