2020-02-27T19:22:31+03:00
В мире

Бывший посол Ирана в Ватикане умер от коронавируса

В Исламской республике заражены уже 245 человек
Ася КУЗНЕЦОВА
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По состоянию на 27 февраля в Иране 245 человек заражены коронавирусом, 26 человек погиблиПо состоянию на 27 февраля в Иране 245 человек заражены коронавирусом, 26 человек погиблиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи скончался от коронавируса. Накануне в Тегеране экс-посла доставили в больницу, где врачи подтвердили у него заражение коронавирусом, которое он получил в Куме. 27 февраля пожилой дипломат скончался, сообщает агентство IRNA.

Соболезнования в связи с его кончиной выразил глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и пожелал близким Хосроушахи терпения.

По состоянию на 27 февраля в Иране 245 человек заражены коронавирусом. Его жертвами стали 26 человек. Самое большое число заболевших за 26 и 27 февраля зафиксировано в провинциях Тегеран и Гилян. Только за 27 число заразились более 100 человек.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что коронавирусом заболели заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи и вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар.

Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи сообщил о своем заболевании коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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