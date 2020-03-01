2020-03-01T09:07:21+03:00
Общество

В начале марта москвичей ждут природные аномалии, ставшие для них нормой

Синоптики рассказали чего ждать от первой недели весны
Ася КУЗНЕЦОВА
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Температура будет увеличиваться всю первую неделю марта, и превысит климатическую норму на 6-9 градусовТемпература будет увеличиваться всю первую неделю марта, и превысит климатическую норму на 6-9 градусовФото: Олег ЗОЛОТО
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Температура будет увеличиваться всю первую неделю марта, и превысит климатическую норму на 6-9 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом синоптик отметил, что такие климатические аномалии стали нормой для погоды в Москве.

- Дневные температуры будут повышаться каждый: от 2-4 градусов, начиная с понедельника, до 7-8 и даже не исключаем, что 9 градусов. Очень теплая неделя, хотя скорее даже нормальная, учитывая московскую зиму, - передаёт ТАСС слова Романа Вильфанда.

На сайте Гидрометцентра России сказано, что 1 марта Москву и Подмосковье ждёт переменная облачность и местами гололедица, а температура достигнет 4-5 градусов тепла. Также в первый день весны синоптики обещают южный и юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В связи с гололедицей в столичном регионе объявлен жёлтый уровень опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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