Под Ташкентом 20 россиян попали в карантин по коронавирусу

1 Март 2020 2020-03-01T12:15:51+03:00

Представитель министерства здравоохранения Узбекистана рассказал, что 231 пассажир, из которых 49 иностранцев, будут закрыты на двухнедельный карантин Фото: Иван ВИСЛОВ

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Более 230 пассажиров чартерного рейса "Узбекских авиалиний" из Сеула в Ташкент поместили на карантин в Ташкентской области из-за угрозы распространения коронавируса. Среди них 20 россиян.

Все пассажиры проведут 14 дней карантина в санатории в городе Чиричик, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиаперевозчика. Он также пояснил, что на борту самолёта находились 251 человек, среди которых 27 россиянина. Из них семеро - транзитные пассажиры.

Представитель министерства здравоохранения Узбекистана рассказал, что 231 пассажир, из которых 49 иностранцев, будут закрыты на двухнедельный карантин, а 22 транзитных пассажира временно изолируют в карантинное помещение. После этого они вылетят туда, куда направлялись изначально.

Представитель министерства транспорта Узбекистана заявил, что правительство приостановило авиасообщение с Южной Кореей с 1 марта. Предполагается, что эвакуацию граждан Узбекистана из Сеула проведут чартерные рейсы "Узбекских авиалиний".

ИСТОЧНИК KP.RU