2020-03-01T12:15:51+03:00
В мире

Под Ташкентом 20 россиян попали в карантин по коронавирусу

Они прилетели из Южной Кореи
Ася КУЗНЕЦОВА
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Представитель министерства здравоохранения Узбекистана рассказал, что 231 пассажир, из которых 49 иностранцев, будут закрыты на двухнедельный карантинПредставитель министерства здравоохранения Узбекистана рассказал, что 231 пассажир, из которых 49 иностранцев, будут закрыты на двухнедельный карантинФото: Иван ВИСЛОВ
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Более 230 пассажиров чартерного рейса "Узбекских авиалиний" из Сеула в Ташкент поместили на карантин в Ташкентской области из-за угрозы распространения коронавируса. Среди них 20 россиян.

Все пассажиры проведут 14 дней карантина в санатории в городе Чиричик, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиаперевозчика. Он также пояснил, что на борту самолёта находились 251 человек, среди которых 27 россиянина. Из них семеро - транзитные пассажиры.

Представитель министерства здравоохранения Узбекистана рассказал, что 231 пассажир, из которых 49 иностранцев, будут закрыты на двухнедельный карантин, а 22 транзитных пассажира временно изолируют в карантинное помещение. После этого они вылетят туда, куда направлялись изначально.

Представитель министерства транспорта Узбекистана заявил, что правительство приостановило авиасообщение с Южной Кореей с 1 марта. Предполагается, что эвакуацию граждан Узбекистана из Сеула проведут чартерные рейсы "Узбекских авиалиний".

ИСТОЧНИК KP.RU

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