Эрдоган планирует встретиться с Путиным в Москве 5 марта

1 Март 2020 2020-03-01T12:56:07+03:00

Ситуация сирийской зоне деэскалации Идлиб, где идут бои между армией Сирии и боевиками, которых поддерживает Турция, резко обострилась в последнее время Фото: EAST NEWS

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Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует 5 марта посетить Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщает турецкая газета "Сабах".

Главы двух государств намерены обсудить ситуацию, которая складывается в сирийской провинции Идлиб.

28 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал о проработке встречи Эрдогана и Путина, конкретная дата не сообщалась.

- Сейчас прорабатывается встреча в Москве на высшем уровне. Она состоится либо пятого, либо шестого марта, - заявил тогда Песков.

В тот же день Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонное переговоры по инициативе турецкой стороны. Представители Кремля сообщили, что оба лидера выступили за принятие дополнительных мер для нормализации обстановки в Сирии и обсудили возможность встречи в ближайшее время.

Напомним, что в сирийской зоне деэскалации Идлиб проходят столкновения между армией Сирии и боевиками. Последних поддерживает Турция. В регионе резко обострилась ситуация. В ночь на 28 февраля ударом сирийской армии погибли 33 турецких военных. В ответ Турция атаковала с воздуха и земли позиции сирийских правительственных сил.

ИСТОЧНИК KP.RU