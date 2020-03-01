В Минобороны России назвали фейком информацию о поражении самолёта Су-24 ВКС России над Идлибом
В Министерстве обороны России заявили, что информация о том, что самолёт российских ВКС Су-24 поражён в воздушном пространстве над зоной деэскалации Идлиб, является фейком.
- Информация со ссылкой на интернет-ресурсы боевиков о якобы поражении из ПЗРК самолета Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над зоной деэскалации Идлиб - фейк, - сообщили kp.ru в ведомстве.
В Минобороны также уточнили, что самолёты ВКС России продолжают выполнять свои задачи в штатном режиме.
Сирийское государственное агентство САНА сообщило, что беспилотник Вооружённых сил Турции сбили в небе над Идлибом. Ни один самолёт Военно-воздушных сил Сирии не пострадал.
Напомним, что в конце февраля протурецкие боевики прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба. Им в этом способствовала артиллерия ВС Турции. Российские самолёты Су-24 нанесли по ним удар, и это позволило Сирии противостоять атакам.
ЦПВС призвал Анкару прекратить поддерживать террористов.
Ситуация в Идлибской зоне деэскалации обострилась 27 февраля. Тогда террористы начали наступление наступать на позиции правительственных войск Сирии, которые открыли ответный огонь. В обстреле погибли 33 турецких военных и 30 были ранены.
Беспилотник ВС Турции сбит в небе над Идлибом.
ИСТОЧНИК KP.RU