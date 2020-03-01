В Минобороны России назвали фейком информацию о поражении самолёта Су-24 ВКС России над Идлибом

1 Март 2020 2020-03-01T13:23:59+03:00

В Минобороны России назвали фейком информацию о якобы поражении самолёта Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над зоной деэскалации Идлиб Фото: REUTERS

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В Министерстве обороны России заявили, что информация о том, что самолёт российских ВКС Су-24 поражён в воздушном пространстве над зоной деэскалации Идлиб, является фейком.

- Информация со ссылкой на интернет-ресурсы боевиков о якобы поражении из ПЗРК самолета Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над зоной деэскалации Идлиб - фейк, - сообщили kp.ru в ведомстве.

В Минобороны также уточнили, что самолёты ВКС России продолжают выполнять свои задачи в штатном режиме.

Сирийское государственное агентство САНА сообщило, что беспилотник Вооружённых сил Турции сбили в небе над Идлибом. Ни один самолёт Военно-воздушных сил Сирии не пострадал.

Напомним, что в конце февраля протурецкие боевики прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба. Им в этом способствовала артиллерия ВС Турции. Российские самолёты Су-24 нанесли по ним удар, и это позволило Сирии противостоять атакам.

ЦПВС призвал Анкару прекратить поддерживать террористов.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации обострилась 27 февраля. Тогда террористы начали наступление наступать на позиции правительственных войск Сирии, которые открыли ответный огонь. В обстреле погибли 33 турецких военных и 30 были ранены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763867" frameborder="0"></iframe> Беспилотник ВС Турции сбит в небе над Идлибом.

ИСТОЧНИК KP.RU