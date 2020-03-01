2020-03-01T13:23:59+03:00
Политика

В Минобороны России назвали фейком информацию о поражении самолёта Су-24 ВКС России над Идлибом

Самолёты ВКС России продолжают выполнять свои задачи в штатном режиме
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
В Минобороны России назвали фейком информацию о якобы поражении самолёта Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над зоной деэскалации ИдлибВ Минобороны России назвали фейком информацию о якобы поражении самолёта Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над зоной деэскалации ИдлибФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Министерстве обороны России заявили, что информация о том, что самолёт российских ВКС Су-24 поражён в воздушном пространстве над зоной деэскалации Идлиб, является фейком.

- Информация со ссылкой на интернет-ресурсы боевиков о якобы поражении из ПЗРК самолета Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над зоной деэскалации Идлиб - фейк, - сообщили kp.ru в ведомстве.

В Минобороны также уточнили, что самолёты ВКС России продолжают выполнять свои задачи в штатном режиме.

Сирийское государственное агентство САНА сообщило, что беспилотник Вооружённых сил Турции сбили в небе над Идлибом. Ни один самолёт Военно-воздушных сил Сирии не пострадал.

Напомним, что в конце февраля протурецкие боевики прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба. Им в этом способствовала артиллерия ВС Турции. Российские самолёты Су-24 нанесли по ним удар, и это позволило Сирии противостоять атакам.

ЦПВС призвал Анкару прекратить поддерживать террористов.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации обострилась 27 февраля. Тогда террористы начали наступление наступать на позиции правительственных войск Сирии, которые открыли ответный огонь. В обстреле погибли 33 турецких военных и 30 были ранены.

Беспилотник ВС Турции сбит в небе над Идлибом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Минобороны Германии призвала Евросоюз и США усилить давление на Россию и Сирию
В российском МИДе прокомментировали нападение на российских журналистов в Турции
Сирийская армия объявила о закрытии неба над Идлибом
В Минобороны России назвали фейком информацию о поражении самолёта Су-24 ВКС России над Идлибом
Эрдоган планирует встретиться с Путиным в Москве 5 марта
В Совфеде заявили, что Россия ответит на преследование журналистов в Турции
Под Ташкентом 20 россиян попали в карантин по коронавирусу
Трамп спародировал Блумберга, спрятавшись за трибуну
Путин: "Текущая цена на нефть является приемлемой для экономики России"
Сотрудники Sputnik Турция перестали выходить на связь после обращения в полицию
Путин: "В России делается всё необходимое для борьбы с коронавирусом"
Глава Минздрава призвал обращаться в больницу только в случае наличия симптомов коронавируса
Американский авианосец вошёл в Средиземное море