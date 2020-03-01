Сирийская армия объявила о закрытии неба над Идлибом

1 Март 2020 2020-03-01T13:23:30+03:00

Сирийская армия объявила о закрытии воздушного пространства над Идлибом, любые цели в воздухе будут считаться вражескими и сбиваться Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Командование пригрозило, что любые воздушные цели будут считаться вражескими и сбиваться силами ПВО

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Командование сирийской армии объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб, сообщило сирийское агентство САНА.

В официальном заявлении командования сирийских ВС также сказано, что любые воздушные цели будут считаться вражескими и сбиваться силами ПВО.

- Любые самолеты, нарушившие наше воздушное пространство, будут восприняты как враждебные и сбиты с целью не допустить выполнения ими задач, - отмечается в заявлении.

СМИ сообщают, что ВВС Турции продолжают атаковать правительственную армию Сирии в Идлибе и его окрестностях.

- Турция в прямом смысле спасает террористов от ударов сирийской армии. Это подтверждает несоблюдение Турцией всех договоренностей, достигнутых ранее, в том числе сочинских, - также сказано в заявлении Командования сирийской армии.

Напомним, что в конце февраля протурецкие боевики прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба. Им в этом способствовала артиллерия ВС Турции. Российские самолёты Су-24 нанесли по ним удар, и это позволило Сирии противостоять атакам.

ЦПВС призвал Анкару прекратить поддерживать террористов.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации обострилась 27 февраля. Тогда террористы начали наступление наступать на позиции правительственных войск Сирии, которые открыли ответный огонь. В обстреле погибли 33 турецких военных и 30 были ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU