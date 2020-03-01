МВД согласилось с позицией «Единой России» не снижать штрафуемый порог превышения скорости

1 Март 2020 2020-03-01T16:34:37+03:00

Ранее партия выступила против его уменьшения с 20 до 10 км/ч

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Глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев выступил против понижения нештрафуемого порога превышении скорости с 20 до 10 км/ч. Ранее против его снижения выступала и партия «Единая Россия». Руководитель МВД РФ сообщил о позиции министерства по этому вопросу в воскресенье, 1 марта.

- Эти меры надо вводить в совокупности с другими мерами. Это должно быть улучшение качества дорог со всеми другими составляющими, - сообщил Владимир Колокольцев в эфире канала «Россия-1», выступая в программе «Москва. Кремль. Путин».

По мнению Колокольцева, на отдельных участках дорог нужно повысить скоростной режим.

- Уровень безопасности современного автотранспорта свидетельствует о том, что этот порог нужно поднимать, - считает руководитель МВД России.

Против снижения нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч неоднократно высказывался секретарь генсовета «Единая Россия» Андрей Турчак. По его словам, партия не поддерживает эту инициативу. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев ранее подчеркивал, что вопрос о понижении нештрафуемого порога требует дополнительного изучения. Об этом Дмитрий Медведев заявил по время общественного приема граждан по случаю 18-летней годовщины партия «Единая Россия».