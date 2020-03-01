"Окончательный диагноз не установлен": Мосгорздрав сообщил о пациенте, попавшем в больницу с подозрением на коронавирус

1 Март 2020 2020-03-01T20:45:06+03:00

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Оперативный штаб по контрою и мониторингу ситуации с коронавирусом заявил на сайте Мосгорздрава, что мужчина с подозрением на коронавирус действительно госпитализирован в столичную инфекционную больницу №1.

Однако, по словам медиков, окончательный диагноз пациента не установлен. Сейчас мужчина проходит комплекс диагностических мероприятий.

- На протяжении последних нескольких месяцев подозрение на коронавирус было уже у нескольких людей. Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился, - говорится на сайте Мосгорздрава.

Напоним, ранее в Сети появился фейк о том, что в московской инфекционной больнице №1 один пациент болен коронавирусом. Якобы, мужчина сам признался в том, что болен "китайским" вирусом. А анализы подтвердили страшный диагноз.

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ИСТОЧНИК KP.RU