"Окончательный диагноз не установлен": Мосгорздрав сообщил о пациенте, попавшем в больницу с подозрением на коронавирус
Оперативный штаб по контрою и мониторингу ситуации с коронавирусом заявил на сайте Мосгорздрава, что мужчина с подозрением на коронавирус действительно госпитализирован в столичную инфекционную больницу №1.
Однако, по словам медиков, окончательный диагноз пациента не установлен. Сейчас мужчина проходит комплекс диагностических мероприятий.
- На протяжении последних нескольких месяцев подозрение на коронавирус было уже у нескольких людей. Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился, - говорится на сайте Мосгорздрава.
Напоним, ранее в Сети появился фейк о том, что в московской инфекционной больнице №1 один пациент болен коронавирусом. Якобы, мужчина сам признался в том, что болен "китайским" вирусом. А анализы подтвердили страшный диагноз.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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