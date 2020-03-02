2020-03-02T00:54:07+03:00
Политика

Украинцы будут отмечать 9 мая: Депутат Рады назвал «цинизмом» отказ Киева праздновать День Победы

Медведчук подчеркнул, что этот день «был, есть и навсегда останется священным», а «украинская власть поражена вирусом неонацизма»
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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор МедведчукГлава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор МедведчукФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Несмотря на заявления украинских властей об отказе отмечать День Победы, народ Украины будет праздновать 9 мая, потому что этот день «был, есть и навсегда останется священным».

Так депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук прокомментировал заявление главы МИД страны Вадима Пристайко о том, что в Незалежной 9 мая отмечать не будут. Мол, украинцы, «как и весь европейский континент», спустя 75 лет готовы понять причины трагедии и простить друг друга.

Медведчук назвал это заявление «смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и ура-патриотической зашоренности», а самого Пристайко – «дипломатическим недоразумением».

Он отметил, что «хотелось бы понимать, в качестве кого и от чьего имени делает такие заявления глава МИД».

«От имени ура-патриотического, радикализированного, объединенного псевдонациональной идеей меньшинства? Или же он выражает позицию власти?» - приводит текст его заявления сайт ОПЗЖ.

Депутат подчеркнул, что Пристайко не имеет права ни «говорить от имени миллионов украинцев», для которых 9 мая – священный день Победы в Великой Отечественной войне, ни «решать за государство Украина, а «уж тем более за весь, как он выразился, «европейский континент».

По мнению Медведчука, «украинская власть поражена вирусом неонацизма и человеконенавистнической идеологии», не сделала выводов из уроков прошлого. Поэтому в стране «под запретом герои Великой Отечественной войны, освобождавшие мир от нацистов, зато на высшем уровне чествуют тех, кто вместе с фашистскими захватчиками насаждал идеологию нацизма».

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Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Украинцы будут отмечать 9 мая: Депутат Рады назвал «цинизмом» отказ Киева праздновать День Победы
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