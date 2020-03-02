Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912

2 Март 2020 2020-03-02T04:01:33+03:00

Почти 44,5 тысячи больных полностью выздоровели и выписались из больниц Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заразились более 80 тысяч человек, полностью выздоровели почти 44,5 тысячи больных

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Число жертв коронавируса COVID-19 в материковом Китае к утру понедельника, 2 марта, выросло до 2912: за минувшие сутки из-за вызываемой им пневмонии нового типа скончались 42 человека, причем все больные умерли в провинции Хубэй, откуда и началось распространение заболевания.

В воскресенье по всей стране медики выявили 202 новых случая заражения, всего же с начала вспышки в Поднебесной коронавирусом заразились 80 026 человек. За все время эпидемии, в разной степени затронувшей более 30 китайских регионов, полностью выздоровели и выписались из больниц 44462 пациента, а накануне больничные палаты покинули 2623 излечившихся.

Такие цифры обнародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. По его данным, на сегодняшний день в лечебных учреждениях страны с коронавирусной пневмонией остаются 32652 больных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU