2020-03-02T07:48:40+03:00
Экономика

Банки сократили выдачу кредитных карт почти на 22%

Сильнее всего снижение сказалось на "пластике" с большими лимитами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Банки стали выдавать россиянам меньше кредитных картБанки стали выдавать россиянам меньше кредитных картФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Выдача кредитных карт в январе 2020 года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Такое произошло впервые как минимум за последние пять лет. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй "Эквифакс".

Количество оформленных карт в России снизилось на 21,7% - до 540,2 тысячи штук. При этом суммарный лимит по кредиткам упал на 22,7% - до 22,8 миллиарда рублей. Подобную ситуацию отмечают и в других крупных БКИ, передает РБК.

Эксперты считают, что на показателях сказываются нововведения Центробанка, который борется с нездоровым ростом потребительского кредитования. Сайт kp.ru писал, что с 1 октября 2019 года регулятор запретил выдавать необеспеченные ссуды без расчета показателя долговой нагрузки заемщиков.

По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, именно из-за этого произошло сильное снижения уровня выдачи карт кредитными лимитами более 300 тысяч рублей. Также интерес клиентов к "пластику" могут упасть из-за ухудшения условий по кешбэку, начислению миль и других бонусов. Коронавирус тоже сыграл свою роль. Велика вероятность, что часть россиян откажется от кредитных карт для расчетов за границей из-за отмены поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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