2020-03-02T12:28:24+03:00
Наука

Врачи рассказали, как продукты полезно есть на ночь

Вечерние перекусы не всегда наносят вред организму
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Названы продукты, которые можно есть ночьюНазваны продукты, которые можно есть ночьюФото: EAST NEWS
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Диетологи рассказали, как можно утолить голод ночью и не навредить здоровью. Специалисты перечислили ряд продуктов, которые легко усваиваются организмом. Удивительно, но некоторые блюда не только не мешают, но и, наоборот, способствуют хорошему сну. При этом врачи подчеркивают, что ночная порция не должна превышать 200 калорий.

По словам диетологов, ночной перекус может состоять из салата с авокадо и яйцом, богатого белком, или салата с лососем и овощами, с высоким содержанием омега-3 жирных кислот. Кроме того для позднего ужина отлично подходят хумус с сырыми овощами, сладкий картофель. Допустимы даже некоторые сладости. Например, банановое пюре с семечками тыквы или вишневый тарт с семенами чиа. Также можно съесть немного фисташек или киви, передает сайт телеканала «Звезда».

Специалисты отмечают, что перечисленные продукты улучшают сон благодаря веществам трипофану и мелатонину, которые в них содержатся.

При этом врачи отмечают, что прибегать к ночным перекусам на постоянной основе все же не стоит. Поесть можно только в случае сильного голода, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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