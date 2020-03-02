Горячий обед для школьников в среднем будет обходиться государству в 60 рублей

2 Март 2020 2020-03-02T13:22:05+03:00

Минимальная стоимость набора продуктов на горячий обед для школьников младших классов составит 44 рубля, в среднем по стране цена на него составит чуть более 60 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Заместитель министра просвещения Андрей Николаев сообщил, что минимальная стоимость набора продуктов на горячий обед для школьников младших классов составит 44 рубля. В среднем по стране цена на него составит чуть более 60 рублей. Об этом он рассказал на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что учащиеся 1-4 классов уже с нового учебного года получат бесплатное горячее питание. Согласно принятому закону, учеников младших классов будут кормить не менее раза в день горячими обедами за счет федеральных средств, региональных и местных бюджетов. Все мероприятия по подготовке к внедрению должны завершиться в сентябре 2023 года.

Всего на обеспечение горячим питанием учеников 1-4 классов планируется выделить около 271 млн рублей. Большая часть этих денег поступит из федерального бюджета. В такую сумму обойдутся школьные обеды на срок с 1 сентября по 31 декабря 2020 года. Расчет делали исходя из планируемого количества учеников - 60 894 человека. Субсидии направят в районные бюджеты.

ИСТОЧНИК KP.RU