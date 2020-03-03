Умер известный американский телеведущий Джеймс Липтон

3 Март 2020 2020-03-03T10:30:55+03:00

Автор, продюсер и ведущий «Гость в актерской студии» скончался от рака в возрасте 93 лет [фото]

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В понедельник, 2 марта, в Нью-Йорке на 94-м году жизни скончался американский писатель, поэт, композитор, актер и телеведущий Джеймс Липтон, передает агентство Reuters со ссылкой на его жену Кедакай Тернер.

Она рассказала журналистам, что создатель, продюсер и бессменный ведущий популярного в Соединенных Штатах телешоу «Гость в актерской студии» (Inside the actors studio) умер у себя дома в Манхэттене от рака мочевого пузыря.

«Я уверена, что он хотел бы, чтобы его запомнили, как человека, который любил то, что делал, и относился с огромным уважением ко всем, с кем работал», - приводит агентство слов вдовы.

А работал Джеймс Липтон, стоит отметить, с голливудскими звездами. Его авторская передача выходила на кабельном канале Bravo с 1994 года, за это время он провел интервью с сотнями знаменитостей. Среди гостей в его студии были Брэдли Купер, Шон Пенн, Робин Уильямс, Пол Ньюман, Джулия Робертс, Мерил Стрип, Лорен Бэколл, Стивен Спилберг, Том Хэнкс, Харрисон Форд, Том Круз и многие другие.

За четверть века существования своего телешоу «Гость в актерской студии» Джеймс Липтон провел интервью с сотнями звезд ГолливудаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Липтон нередко озадачивал своих собеседников неожиданными вопросами. Например, просил назвать любимое ругательство или интересовался: «Если бы рай существовал, что бы вы хотели услышать от Бога, когда предстанете перед небесными вратами?»

«Мы будем очень скучать по нему, но желаем ему мира, когда он придет к этим печальным вратам», - говорится в заявлении телеканала «Овация», который транслировал шоу Липтона последние несколько месяцев.

СПРАВКА «КП»

Джеймс Липтон родился 16 сентября 1926 года в Детройте, штат Мичиган). Он был очень интересным человеком: писал книги и музыку, увлекался вокалом и танцами, занимался фехтованием, плаванием и конным спортом, снимался в кино (нередко в роли самого себя) и озвучивал мультфильмы, обучал актерскому мастерству и управлял самолетом.

ИСТОЧНИК KP.RU