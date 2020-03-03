2020-03-03T10:46:18+03:00
Политика

"Дай ей Бог здоровья!": Путин оценил вклад несистемной оппозиции в жизнь страны

По мнению президента России, в каждом государстве должны быть люди, несогласные с действующей властью
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В каждой стране должны быть люди, несогласные с действующей властью. Такая несистемная оппозиция вносит большой положительный вклад в жизнь общества, заявил президент России Владимир Путин.

"Они (представители несистемной оппозиции - прим. ред.) очень нужны: они реально влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов и так далее", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что существование таких людей положительно сказывается на всем остальном обществе.

"Дай ей [несистемной оппозиции] бог здоровья!" - цитирует ТАСС Владимира Путина.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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