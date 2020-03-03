2020-03-03T11:42:27+03:00
Происшествия

Вылетевший в Цюрих самолет вернулся в "Шереметьево" из-за неполадки

Boeing 737-8LJ сделал несколько кругов над Волоколамским районом, прежде чем приземлиться
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сработал датчик отказа управления закрылкамиСработал датчик отказа управления закрылкамиФото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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Самолет рейса Москва-Цюрих вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок.

Лайнер покинул "Шереметьево" утром во вторник, 3 марта, и уже направился в сторону Швейцарии, но не успел даже пересечь границу Московской области. Boeing 737-8LJ сделал несколько кругов в небе над Волоколамским районом, прежде чем развернуться и приземлиться в аэропорту вылета. Об этом свидетельствуют данные портала flightradar24.сom.

Самолет успешно совершил незапланированную посадку

Самолет успешно совершил незапланированную посадку

Согласно же информации столичных авиаслужб, причиной экстренного маневра стали проблемы с датчиком технической неисправности. Система показала, будто у воздушного судна отказало управление закрылками.

"Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета", - передает ТАСС слова источника.

Лайнер успешно приземлился в 10:50 по мск.

Сайт kp.ru писал, что ранее во вторник в России еще два самолета совершили незапланированную посадку. Сначала в аэропорту Хабаровска село воздушное судно рейса Владивосток-Москва, а потом в Перми приземлился борт Новосибирск - Москва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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