Вылетевший в Цюрих самолет вернулся в "Шереметьево" из-за неполадки
Самолет рейса Москва-Цюрих вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок.
Лайнер покинул "Шереметьево" утром во вторник, 3 марта, и уже направился в сторону Швейцарии, но не успел даже пересечь границу Московской области. Boeing 737-8LJ сделал несколько кругов в небе над Волоколамским районом, прежде чем развернуться и приземлиться в аэропорту вылета. Об этом свидетельствуют данные портала flightradar24.сom.
Самолет успешно совершил незапланированную посадку
Согласно же информации столичных авиаслужб, причиной экстренного маневра стали проблемы с датчиком технической неисправности. Система показала, будто у воздушного судна отказало управление закрылками.
"Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета", - передает ТАСС слова источника.
Лайнер успешно приземлился в 10:50 по мск.
Сайт kp.ru писал, что ранее во вторник в России еще два самолета совершили незапланированную посадку. Сначала в аэропорту Хабаровска село воздушное судно рейса Владивосток-Москва, а потом в Перми приземлился борт Новосибирск - Москва.
ИСТОЧНИК KP.RU