В Рослесхозе назвали регионы, где лесных пожаров следует ждать прежде всего

3 Март 2020 2020-03-03T11:20:55+03:00

Тыва, Иркутская область, Забайкалье и Бурятия должны быть готовы к тушению уже в апреле

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В России грядущий сезон лесных пожаров обещает быть сложным. Об этом во вторник, 3 марта, на совещании по вопросам подготовки к пожароопасному сезону сообщил глава Рослесхоза Сергей Аноприенко.

По его словам, времени на раскачку нет. С регионами ведется активная работа по сокращению зон контроля, что должно стимулировать тушение всех природных пожаров в России.

Согласно предварительным прогнозам экспертов, первыми в 2020 году под удар стихии могут попасть восточная часть республики Тыва, юго-запад Иркутской области, Забайкалье и Бурятия. Местным властям нужно быть готовыми к тушению огня в лесах уже в апреле, пишут РИА Новости.

Ранее комитет лесного хозяйства Московской области информировал, что пожароопасный сезон в регионе из-за аномально теплой зимы может начаться раньше обычного - в марте, а не в апреле.

В прошлом году в Волгоградской области пожароопасный сезон начался 1 апреля. Со 2 апреля режим особой готовности был введен в Липецкой области, в Ярославской - с 15 апреля, в Тюменской - с 26 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU