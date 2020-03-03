Порошенко насчитал 250 Зеленских в Верховной Раде

3 Март 2020 2020-03-03T15:06:23+03:00

Бывший президент заявил, что его преемник работает не только главой государства, но и премьером, а также прокурором [видео]

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Бывший президент Украины Петр Порошенко насчитал в Верховной Раде сразу несколько сотен Владимиров Зеленских. Об этом политик рассказал во вторник, 3 марта, обсуждая с журналистами возможное увольнение ряда чиновников.

"Премьер-министром, прокурором и Верховной Радой у нас работает господин Зеленский. В зале парламента сидят 250 Зеленских. Это большая власть, но одновременно и большая ответственность. И когда что-то не получается, используют политтехнологический прием — отправив в отставку, переложить ответственность", — сказал Порошенко.

Он добавил, что действующий президент должен более адекватно реагировать на вызовы и угрозы, а не проводить кадровые перестановки, и тут же вспомнил недавние резонансные случаи из жизни страны.

Речь идет, прежде всего, о возможном снижении размера пенсии украинцев и реакции населения на эвакуацию граждан из охваченного коронавирусом Уханя. Сайт kp.ru писал, что жители Полтавской области просто закидали камнями автобус со своими же соотечественниками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/764294" frameborder="0"></iframe> Петр Порошенко увидел в Верховной Раде 250 Зеленских.

ИСТОЧНИК KP.RU