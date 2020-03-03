Порошенко насчитал 250 Зеленских в Верховной Раде
Бывший президент Украины Петр Порошенко насчитал в Верховной Раде сразу несколько сотен Владимиров Зеленских. Об этом политик рассказал во вторник, 3 марта, обсуждая с журналистами возможное увольнение ряда чиновников.
"Премьер-министром, прокурором и Верховной Радой у нас работает господин Зеленский. В зале парламента сидят 250 Зеленских. Это большая власть, но одновременно и большая ответственность. И когда что-то не получается, используют политтехнологический прием — отправив в отставку, переложить ответственность", — сказал Порошенко.
Он добавил, что действующий президент должен более адекватно реагировать на вызовы и угрозы, а не проводить кадровые перестановки, и тут же вспомнил недавние резонансные случаи из жизни страны.
Речь идет, прежде всего, о возможном снижении размера пенсии украинцев и реакции населения на эвакуацию граждан из охваченного коронавирусом Уханя. Сайт kp.ru писал, что жители Полтавской области просто закидали камнями автобус со своими же соотечественниками.
Петр Порошенко увидел в Верховной Раде 250 Зеленских.
ИСТОЧНИК KP.RU
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