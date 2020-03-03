2020-03-03T17:04:44+03:00
В мире

Американцев заставляют платить за карантин

Граждане США, вернувшиеся из Китая, недоумевают: ведь их обследуют на коронавирус по распоряжению правительства
Евгения ТИХОНОВА
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Граждане США, вернувшиеся из Китая, недоумевают: ведь их обследуют на коронавирус по распоряжению правительстваГраждане США, вернувшиеся из Китая, недоумевают: ведь их обследуют на коронавирус по распоряжению правительстваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сейчас на слуху у многих история Фрэнка Вучински, прилетевшего из Китая с трехлетней дочерью. По приезду их сразу поместили в карантин на базу морской пехоты в Калифорнии. Пробыв там обязательные две недели и сдав три теста, подтвердивших отсутствие заразы в организмах, Фрэнк с дочуркой благополучно вернулись домой. Но радовались они недолго: в скором времени пришли счета за медицинское обслуживание в карантине на общую сумму 3918 долларов. «Я искренне считал, что мне не придется ни за что платить, - сокрушается Фрэнк, - у нас же не было выбора. Как и кто будет все это оплачивать? И таких, как я - очень много».

В правительстве США пока никак не комментируют этот и похожие случаи. А в соцсетях меж тем развернулась дискуссия: надо ли выкладывать огромные деньжищи за то, что в других странах делают бесплатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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