Американцев заставляют платить за карантин

3 Март 2020 2020-03-03T17:04:44+03:00

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Сейчас на слуху у многих история Фрэнка Вучински, прилетевшего из Китая с трехлетней дочерью. По приезду их сразу поместили в карантин на базу морской пехоты в Калифорнии. Пробыв там обязательные две недели и сдав три теста, подтвердивших отсутствие заразы в организмах, Фрэнк с дочуркой благополучно вернулись домой. Но радовались они недолго: в скором времени пришли счета за медицинское обслуживание в карантине на общую сумму 3918 долларов. «Я искренне считал, что мне не придется ни за что платить, - сокрушается Фрэнк, - у нас же не было выбора. Как и кто будет все это оплачивать? И таких, как я - очень много».

В правительстве США пока никак не комментируют этот и похожие случаи. А в соцсетях меж тем развернулась дискуссия: надо ли выкладывать огромные деньжищи за то, что в других странах делают бесплатно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

ИСТОЧНИК KP.RU