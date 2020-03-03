Семь подписей Родченкова в документах по делу российских биатлонисток оказались подделкой

3 Март 2020 2020-03-03T17:21:45+03:00

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Алексей Панич, адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, сообщил о признании Международным олимпийским комитетом, что бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не подписывал свидетельства, представленные по делу.

Панич также заявил, что доказательств, представленных Россией в Спортивный арбитражный суд, достаточно, чтобы исключить из числа доказательств показания Родченкова.

- Родченков заявил, что он давал согласие на использование его электронных подписей, но дело в том, что такое заявление находится в прямом противоречии с тем, что сказали эксперты. Эксперты заявили о том, что электронная подпись была использована только на двух документах из девяти. То есть в отношении семи документов эксперты указали на то, что подписи были сделаны другим лицом, - рассказала ТАСС защита спортсменок.

По словам Панича, Россия удовлетворена тем, как СAS рассматривает дело биатлонисток. Он также рассчитывает, что решение будет вынесено в течение нескольких недель.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что документы, которые представил МОК по делу российских биатлонисток, были подкреплены поддельными подписями бывшего директора московского "Антидопингового центра" Григория Родченкова. Об этом Алексей Панич заявил 2 марта во время слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, что уже ушедших из спорта биатлонисток Зайцеву, Романову и Вилухину МОК пожизненно дисквалифицировал в ноябре 2017 года, обвиняя в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Их серебряные медали аннулировали.

ИСТОЧНИК KP.RU