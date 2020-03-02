Подписи Родченкова в документах по делу российских биатлонисток были подделаны
Адвокат Ольги Зайцевой уверяет, что материалы были предоставлены Международным олимпийским комитетом
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Документы, представленные Международным олимпийским комитетом по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, были подкреплены поддельными подписями бывшего директора московского "Антидопингового центра" Григория Родченкова. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил адвокат стороны защиты.
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ИСТОЧНИК KP.RU