Подписи Родченкова были вставлены в показания по делу биатлонисток из других документов

3 Март 2020 2020-03-03T10:21:25+03:00

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Подписи бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова были вставлены в материалы дела российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой из других документов. Об этом сообщили в пресс-службе международной компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак.

Сайт kp.ru писал, что ранее Международный олимпийский комитет предоставил суду показания Родченкова, которые стали ключевыми доказательствами "вины" наших спортсменок. Однако оказалось, что подписи на всех материалах были поддельными.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU