2020-03-03T19:33:02+03:00
Экономика

Минтруд будет уведомлять россиян старше 45 лет о размере пенсии

Первую рассылку планируют сделать уже в 2021 году
Юлия Кекова
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Минтруд России поможет гражданам правильно спланировать будущую пенсию. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

По инициативе министерства, россияне старше 45 лет будут получать уведомления о размере их будущей пенсии. Эта информация будет обновляться каждые три года и позволит увеличить будущие накопления.

Первую рассылку могут сделать уже в 2021 году. Предполагается, что уведомления ПФР будут приходить автоматически через портал Госуслуги. Однако они не коснутся тех, кто уже получает пенсию (например, пенсию по инвалидности или в связи с выработкой стажа во вредных условиях труда).

В Минтруде уточнили, что именно к возрасту 45 лет у большинства граждан уже накоплена определенная сумма пенсионного капитала, который позволяет спрогнозировать и скорректировать уровень выплат в старости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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