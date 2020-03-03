Минтруд будет уведомлять россиян старше 45 лет о размере пенсии
Минтруд России поможет гражданам правильно спланировать будущую пенсию. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает пресс-служба ведомства.
По инициативе министерства, россияне старше 45 лет будут получать уведомления о размере их будущей пенсии. Эта информация будет обновляться каждые три года и позволит увеличить будущие накопления.
Первую рассылку могут сделать уже в 2021 году. Предполагается, что уведомления ПФР будут приходить автоматически через портал Госуслуги. Однако они не коснутся тех, кто уже получает пенсию (например, пенсию по инвалидности или в связи с выработкой стажа во вредных условиях труда).
В Минтруде уточнили, что именно к возрасту 45 лет у большинства граждан уже накоплена определенная сумма пенсионного капитала, который позволяет спрогнозировать и скорректировать уровень выплат в старости.
ИСТОЧНИК KP.RU