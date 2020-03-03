2020-03-03T20:22:49+03:00
Экономика

Эксперт оценил понижение ключевой ставки в США

Специалист уверен, что пагубное влияние оказывает коронавирус
Елена АКИМОВА
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Эксперт объяснил, как коронавирус влияет на экономику СШАЭксперт объяснил, как коронавирус влияет на экономику СШАФото: REUTERS
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Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников оценил решение Федеральной резервной системой (ФРС) США снизить ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25%. По мнению специалиста, пагубное влияние оказывает китайский коронавирус.

Это первые тревожные звоночки, которые отразятся на международной экономике.

-Это естественная реакция на ситуацию, которая происходила всю прошлую неделю с финансовыми рынками. Стоило появиться новостям о заражении в Италии и США, как американские биржи существенно провалились, - рассказывает Масленников.

В итоге, по подсчетам специалиста, снижение активов за день составило 3,5 миллионов долларов. В итоге рынок ценных бумаг просел на 10 пунктов, что повлекло потери почти в 5 триллионов долларов.

- Американские площадки за неделю, за шесть торговых сессий, потеряли 12%. По историческому опыту такого рода биржевых коррекций, если происходит падение до 20%, то следующий уровень сопротивления — 40—50%, то есть рынок теряет ровно половину, - комментирует RT Масленников.

Если указанный сценарий реализуется, то рынок теряет половину, а в стране начнется рецессия. Ситуация может остаться нестабильной до тех пор, пока не появятся новости о контроле над коронавирусом.

Ранее в ФРС США сообщили о понижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта. Это связано с рисками, которые влечет за собой коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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