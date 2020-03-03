2020-03-03T22:25:31+03:00
В мире

Посольство России в ОАЭ поддерживает связь с заболевшими коронавирусом россиянами

Вирус подтверждён только у двух граждан РФ
Ася КУЗНЕЦОВА
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Коронавирус подтвержден только у двух россиян в ОАЭ, но всей команде велогонщиков из России придется пересдавать тестыКоронавирус подтвержден только у двух россиян в ОАЭ, но всей команде велогонщиков из России придется пересдавать тестыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Посольство России в Объединённых Арабских Эмиратах находится на связи с заболевшими коронавирусом россиянами. Представитель дипмиссии также сообщил, что их состояние оценивается как удовлетворительное.

В посольстве также отметили, что коронавирус подтвердили только у двоих россиян в Эмиратах. Оба они являются членами сборной велогонщиков, которая приехала туда на гонки "Тур ОАЭ". При этом пересдать свои тесты на выявление коронавируса нового типа придётся всем членам команды.

Ранее сайт kp.ru сообщал, ссылаясь на Министерство здравоохранения ОАЭ, что у двух россиян анализы на коронавирус показали положительный результат. До этого в стране отменили велогонки из-за заболевших итальянских велогонщиков.

В Минздраве также рассказали, что оба заражённых контактировали с велогонщиками из Италии, которые заразились до этого.

Сейчас в ОАЭ выявлено шесть случаев заражения коронавирусом. Среди них также немец и колумбиец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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